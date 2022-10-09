В районе Нагатинский Затон на юге Москвы без света остались несколько улиц. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что обесточены оказались дома от Кленового бульвара до проспекта Андропова.
Несколько улиц в Нагатинском районе остались без света. Электричество отключили повсеместно от Кленового бульвара до проспекта Андропова, — говорит корреспондент.
В Едином диспетчерском центре рассказали, что причиной случившегося стала неисправность во внутренних сетях, и заверили, что электричество появится к 21:00. В некоторых домах освещение начали восстанавливать раньше.
Ранее стало известно, что на северо-западе Москвы искрит радиотелебашня, на место выехали пожарные. Информации о пострадавших не поступало.