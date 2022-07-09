Массовая драка на Москворецком рынке в Москве попала на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Москворецком рынке в столице произошла массовая драка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции проверяют более 30 человек на причастность к потасовке. Конфликт начался из-за ссоры клиента с продавцом. По итогам драки один из пострадавших был вынужден обратиться в травмпункт. Видео драки опубликовали очевидцы.

На Москворецком рынке в Москве произошел конфликт между продавцом и покупателем, в результате чего началась потасовка. В настоящее время на причастность к конфликту полицейские проверяют 30 человек, — сообщил собеседник агентства.

8 июля более 20 человек устроили массовую драку со стрельбой на Крутицком Валу в Москве. В Сети до сих пор нет информации о задержании участников конфликта.

Ранее в Москве арестовали троих активистов движения «СтопХам», устроивших драку с бойцами спецназа «Гром» МВД России. Постановление о заключении под стражу вынес Бабушкинский суд столицы. Речь идёт о Кирилле Бунине, Алексее Горбачевском и Кирилле Котове. Мера пресечения им избрана на срок до 23 августа.