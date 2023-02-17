На МКАД вспыхнул грузовик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

архивное фото

На 93 километре МКАД произошло ДТП, загорелся грузовой автомобиль, сообщила NEWS.ru пресс-служба МЧС России по Москве. Площадь пожара составила 7,5 кв. м, пожарные ликвидировали пламя в 13:13. О пострадавших не сообщается.

На внутренней стороне 93-го км МКАД произошло возгорание грузового автомобиля. Возгорание площадью 7,5 кв.м ликвидировали в 13:13. Сведения о пострадавших не поступали, — сказали в пресс-службе ведомства.

Движение в сторону развязки с Ярославским шоссе осуществляется по трем полосам из пяти.

Ранее в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате инцидента пострадали два человека. Оба мужчины в тяжелом состоянии были госпитализированы.

До этого стало известно, что в центре Москвы автомобиль упал в реку. В результате в районе аварии была занята одна полоса из трех. Автомобильное движение при этом затруднено не было. ЧП имело место в Наставническом переулке в районе дома № 17. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. Позже его осмотрели приехавшие на место аварии медицинские специалисты.