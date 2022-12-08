Мужчина в медицинской маске поджег квартиру с девушкой и ребенком в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина в медицинской маске поджег квартиру на северо-западе Москвы, передает Telegram-канал Shot. Внутри находились девушка и ребенок, их госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезными ожогами.

Пожар произошел в пятиэтажке на улице Демьяна Бедного. Горела квартира на третьем этаже. Около 6 часов утра соседи вызвали пожарных. В квартире обнаружили 24-летнюю девушку и двухлетнего мальчика. Двое были уже без сознания, их доставили в больницу. У пострадавшей ожоги 30% тела, у ребенка повреждены дыхательные пути.

После тушения пожара изучили записи с камер наблюдения. На кадрах заметили, что за несколько минут до произошедшего в подъезд заходил мужчина в медицинской маске. Он поднялся на этаж, после чего произошла яркая вспышка и все загорелось, поджигатель сбежал. На месте происшествия обнаружили бутылку с остатками горючей жидкости. Преступника разыскивают.

Накануне на юго-западе Москвы загорелась квартира в девятиэтажке. Пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Соседи сообщили, что не слышали хлопков. Причиной пожара могла стать бытовая оплошность.