Москвичу пришили оторванную бетономешалкой руку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские врачи восстановили мужчине кисть, которую оторвало бетономешалкой, сообщил Telegram-канал Mash. Операция проходила в больнице имени Жадкевича и длилась восемь часов. Восстановление осложнялось тем, что конечность была сильно повреждена.

Как пишет Mash, 35-летний мужчина потерял кисть, нарушив технику безопасности при эксплуатации бетономешалки. Стараясь не потерять сознание, пострадавший добрался до телефона и вызвал скорую помощь. Медики приехали достаточно быстро, извлекли из жидкого бетона оторванную руку и госпитализировали мужчину.

По информации канала, рука была разорвана в клочья. Серьезно пострадали кости, сухожилия, мышцы, нервные волокна и сосуды. Несмотря на это, хирурги восстановили кисть, зафиксировав ее с помощью металлических стержней. Артерии реконструировали под микроскопом, успешно возобновив кровоток. После операции мужчина пошел на поправку. Пациента выписали после снятия швов. Сейчас он проходит реабилитацию.

Ранее также сообщалось, что в московском Зеленограде два человека пострадали при обрушении строительных лесов на улице Конструктора Лукина. Одному из рабочих оторвало руку.