Москвичка нашлась спустя три дня после свидания с мужчиной из Tinder

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженка Башкортостана на три дня пропала в Москве после свидания с мужчиной, с которым она познакомилась в дейтинговом приложении Tinder. После исчезновения подруга подключила к поискам всех родственников, друзей и полицию. Оказалось, что девушка просто потеряла телефон во время свидания и отправилась на дачу к новому знакомому, сообщает Telegram-канал Baza.

Незадолго до запланированного свидания москвичка встретилась в ресторане «Бор» с подругой и ее сыном. Они посидели в заведении вместе, после чего приятельница с ребенком ушли, а девушка осталась ждать мужчину. После этого связь с ней была потеряна.

Ранее в Санкт-Петербурге суд арестовал четверых участников ОПГ, разводивших мужчин на деньги при помощи девушек из Tinder. Злоумышленницы приглашали мужчин в рестораны, где те заказывали еду с завышенными ценами. После этого девушки исчезали под предлогом неотложных дел. После сотрудники требовали от мужчин оплатить счет. На деле заведения были фейковыми. Злоумышленники просто стилизовали помещения под общепит, чтобы совершать в их стенах экономические преступления.