Девушки из Tinder «разводили» мужчин в фейковых ресторанах Петербурга SHOT: в Петербурге арестовали мошенников, «разводивших» мужчин на деньги с девушками из Tinder

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Санкт-Петербурге арестовал четверых участников ОПГ, разводивших мужчин на деньги при помощи девушек из соцсети для знакомств Tinder, сообщает Telegram-канал SHOT. Обольстительницы приглашали мужчин в рестораны, где те заказывали еду с завышенными ценами. После этого девушки исчезали.

20-летние девушки находили молодых людей в Tinder и звали их на свидания в заведения на набережной канала Грибоедова и Советской улице в Петербурге. Там они заказывали самые дорогие блюда, а мужчины это терпели в надежде на продолжение вечера. В какой-то момент девушки убегали с места, объясняя это неотложными причинами. Как выяснялось позднее, мужчин звали не в кафе, а в арендованные помещения, которые члены ОПГ стилизовали под рестораны.

Четверо участников группы сейчас находятся в СИЗО, остальных отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что российский аферист из Tinder изображал из себя бизнесмена и путем манипуляций убеждал девушек брать кредиты на суммы от 200 тысяч до 1 млн рублей, после чего исчезал с деньгами. Только в родном Иркутске на 32-летнего сердцееда подано более 12 заявлений в полицию, но чаще он искал жертв из Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи. Россиянки, попавшиеся на удочку, решили объединиться, чтобы отомстить ловеласу. Москвичка Елизавета рассказала, что жулику удалось уговорить ее взять кредит примерно за месяц.