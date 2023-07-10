Москвичка избила троих детей прямо на приеме у педиатра Москвичка избила троих детей прямо на приеме у педиатра из-за непослушания

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Москвичка жестоко избила троих детей прямо на приеме у педиатра, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, врачи во время осмотра детей обнаружили у них множества ссадин и ушибов. После этого они вызвали полицию и опеку.

Канал отмечает, что инцидент произошел в детской поликлинике на севере Москвы. Многодетная мать пришла с тремя маленькими детьми — пяти, восьми и семи лет. Во время осмотра, по сообщению SHOT, она пыталась «успокоить» детей, бросая их на пол и нанося удары по рукам и ногам. Когда врачи обратили внимание на ее поведение, она стала им угрожать.

По данным Telegram-канала, мать не смогла объяснить, откуда у ее детей травмы, которые нашли врачи во время осмотра. На данный момент полиция проводит проверку.

Ранее в турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который пытался защитить от них свою супругу. Она вместе со своим супругом недавно получила ВНЖ в Турции. Пара заселилась в отель Noxinn Deluxe Hotel 3*. В один из дней пострадавшие отдыхали на пляже, и с балкона отеля на них сбросили бутылки с водой. Россияне потребовали объяснений от сотрудника ресепшена, однако тот их проигнорировал, а охранник заведения заявил, что «они русские и заслужили это, так им и надо».

Когда женщина попыталась запечатлеть его высказывание на видео, мужчина замахнулся и попытался выхватить у нее телефон. Ее супруг схватил охранника за руку и оттолкнул, после чего на него напали еще трое человек, которые начали избивать россиянина руками и ногами. Пострадавший мужчина сейчас находится на обследовании. Пара собирается обращаться в посольство РФ.