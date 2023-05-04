Москвичи засыпали экстренные службы сообщениями о беспилотниках Жители Москвы направили в экстренные службы десятки сообщений о замеченных в небе беспилотниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В экстренные службы Москвы поступили десятки сообщений от жителей о замеченных в небе беспилотных летательных аппаратах, сообщает Telegram-канал. «Осторожно, Москва». По каждому сигналу проводилась проверка, но ни один БПЛА обнаружен не был.

По словам москвичей, они видели беспилотники в 15 районах столицы – Бутырском, Восточном, Дорогомилово, Замоскворечье, Новокосино, Чертаново и других. Часть сообщений поступила от сотрудников управ, префектур, коммунальщиков, а также патрулирующих улицы полицейских.

Причиной этой волны сообщений послужили известия об атаке на Кремль и инцидентах с беспилотниками в других регионах страны. По словам москвичей, они решили предупредить экстренные службы о том, что показалось им подозрительным.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль в ночь на 3 мая. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины. Он добавил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Позднее стало известно, что дрон-камикадзе атаковал водонапорную башню в одном из населенных пунктов Белгородской области. На Кубани после атаки БПЛА загорелся резервуар Ильского нефтеперабатывающего завода. Еще один беспилотник взорвался на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области.