Москвичи застряли в лифте из-за пожара в высотке SHOT: крупный пожар начался в многоэтажном доме на Озерной улице в Москве

Огонь охватил одну из квартир 19-этажного дома на Озерной улице в районе Очаково-Матвеевское в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его информации, пожар вспыхнул на третьем этаже. Из-за задымления местные жильцы оказались заблокированы в лифте.

Канал уточнил, что несколько человек попытались эвакуироваться из горящего здания самостоятельно. Однако в результате они застряли в лифте. Еще несколько жильцов дома были заблокированы на лестничной клетке из-за задымления.

На опубликованных кадрах видно, как из горящего здания идет столб черного дыма. По данным канала, к месту пожара прибыли экстренные службы. Житель квартиры, где вспыхнул огонь, выбрался на козырек через окно, спасатели помогли ему спуститься по приставной лестнице.