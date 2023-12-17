Москвичи назвали самые нелюбимые предновогодние дела Жители Москвы назвали готовку и уборку самыми нелюбимыми предновогодними делами

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Самыми нелюбимыми делами перед Новым годом жители Москвы назвали готовку и уборку, следует из опроса сервиса Superjob. Согласно результатам исследования, которые публикует «Говорит Москва», эти предпраздничные моменты раздражают 16% и 11% опрошенных соответственно.

По данным опроса, еще 8% респондентов не нравится спешка и суета перед новогодними праздниками, а 7% москвичей не любят выбирать и упаковывать подарки. Заниматься покупкой продуктов для праздничного стола не нравится 5% опрошенных граждан, а 4% жителей столицы не устраивает, что приходится тратить много денег на подготовку к Новому году. Еще 2% участников опроса заявили, что не любят украшать дом и наряжать елку.

Для 34% москвичей нет таких дел, которые бы их раздражали в преддверии Нового года, а 3% граждан, наоборот, признались, что их нервирует все. Еще 8% жителей Москвы никак не готовятся к празднику и не отмечают его вовсе.

Ранее сообщалось, что одними из самых популярных подарков на Новый год среди россиян оказались одежда, аксессуары, электроника и ювелирные украшения. Повышенный спрос среди жителей РФ также наблюдается на игрушки, детские подарочные наборы и товары для дома.