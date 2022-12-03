Москвичей предупредили об алмазной пыли и ледяных иглах Синоптик Леус предупредил москвичей о появлении алмазной пыли и ледяных игл

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

3 декабря жителей и гостей столицы ожидают слабые осадки в виде алмазной пыли и ледяных игл, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам синоптика, это связано с высокой влажностью и низкой температурой. Он также добавил, что в Москве весь день будет сохраняться облачная погода.

Сегодня метеорологические условия в столице продолжит формировать западная периферия антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, но облака будут тонкими, сквозь них будет просвечивать солнце. Местами пройдут слабые осадки в виде алмазной пыли и ледяных игл, связанные с высокой влажностью и низкими температурами. В утренние часы возможны густые дымки, — написал Леус.

Ледяные иглы представляют собой парящие в воздухе кристаллы льда, которые появляются в холодную и влажную погоду.

Синоптик также рассказал, что 4 декабря в столице осадки не прогнозируются, а ночь будет менее морозной.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что нетипичные для Московского региона морозы будут зафиксированы только в начале декабря. Он спрогнозировал нормализацию климата в Москве и Подмосковье со второй декады месяца.

Шувалов добавил, что в Москве и Московской области наблюдается большой разброс погоды. По его данным, в центре столицы прошедшей ночью зафиксировали −10,7 градуса, тогда как по региону — от −14 до −18 градусов.