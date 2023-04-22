Москвичам сообщили о приближении самого теплого дня апреля Вильфанд: 24 апреля станет самым теплым днем месяца в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца в Москве. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в этот день столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Такая погода примерно на пять градусов выше климатической нормы.

Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник, ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до 6-8 градусов, это минимальные значения, а дневные — 20-22, — сказал метеоролог.

Он пояснил, что такой температурный режим соответствует последней неделе мая.

Ранее Вильфанд отметил, что в 2023 году снег в Центральном федеральном округе сошел на полторы недели раньше стандартного срока, именно поэтому в регионе установилась теплая погода. Если бы снег еще лежал, температура воздуха была бы на 3–5 градусов ниже.

В свою очередь метеоролог Александр Шувалов рассказал, что температура в Москве в текущие выходные составит 14–19 градусов тепла. По его словам, на севере и востоке столицы ночью могут быть заморозки, осадков не ожидается.