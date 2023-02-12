Москвичам рассказали о погоде на День святого Валентина Вильфанд: 14 февраля в Москве погода будет умеренно теплой и снежной

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Умеренно теплой и снежной будет погода в Москве во вторник, 14 февраля, в День святого Валентина. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он особо отметил, что высота сугробов в этот день вырастет на 4 сантиметра.

Во вторник температура будет и ночью, и днем одинаковая: ноль — минус пять градусов. Температура будет выше нормы, на три градуса примерно. Погода будет умеренно теплая, но будет снег, — рассказал метеоролог.

Ранее психолог Галина Руснак предупредила, что мужчин не стоит поздравлять 14 февраля, потому что это может обернуться скандалом. Она объяснила, что женщина может готовить сюрприз в День всех влюбленных в течение нескольких дней, а мужчина может просто забыть о празднике. По словам специалиста, женщины разочаровываются, что реальность не соответствует тому, что они видели в романтических комедиях.

В свою очередь флорист Анна Громова предупредила мужчин, что лучше заранее подумать о покупке цветов ко Дню влюбленных. Накануне праздника цветочные салоны могут не успеть справиться с возросшим числом заказов, а за предзаказ многие магазины даже могут предложить скидку.