Москвичам рассказали, какой погоды ждать в начале августа Синоптик Позднякова: в начале августа в Москве ожидаются кратковременные дожди

В начале августа в Москве пройдут кратковременные дожди, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, 2 августа ожидается гроза, однако ночи останутся теплыми.

С начала августа увеличится влияние атлантических циклонов, и погода будет более облачная, хотя серьезных ливней мы не ожидаем. Но практически в течение всех суток с 1 по 4 число могут приниматься дожди кратковременного характера и от небольших до умеренных в дневные часы. 2 августа велика вероятность развития грозовой деятельности. То, что касается температурного режима — ночи останутся довольно теплыми, 18–20 градусов, — сказала Позднякова.

Она уточнила, что дневная температура в начале августа опустится до значения 25–27 градусов. По словам синоптика, в конце следующей недели, 4–10 августа, похолодает до 20–25 градусов в дневные часы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям России стоит готовиться к резкому повышению температуры. По его данным, в конце июля и начале августа столбики термометров покажут значения на 6–10 градусов выше климатической нормы.