Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 12:46

Москвичам рассказали, какой погоды ждать в начале августа

Синоптик Позднякова: в начале августа в Москве ожидаются кратковременные дожди

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В начале августа в Москве пройдут кратковременные дожди, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, 2 августа ожидается гроза, однако ночи останутся теплыми.

С начала августа увеличится влияние атлантических циклонов, и погода будет более облачная, хотя серьезных ливней мы не ожидаем. Но практически в течение всех суток с 1 по 4 число могут приниматься дожди кратковременного характера и от небольших до умеренных в дневные часы. 2 августа велика вероятность развития грозовой деятельности. То, что касается температурного режима — ночи останутся довольно теплыми, 18–20 градусов, — сказала Позднякова.

Она уточнила, что дневная температура в начале августа опустится до значения 25–27 градусов. По словам синоптика, в конце следующей недели, 4–10 августа, похолодает до 20–25 градусов в дневные часы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям России стоит готовиться к резкому повышению температуры. По его данным, в конце июля и начале августа столбики термометров покажут значения на 6–10 градусов выше климатической нормы.

Москва
погода
синоптики
прогнозы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Дома-2» Меньщиков раскрыл детали знакомства Бородиной с мужем
Медведев раскрыл, что объединяет политические силы мира
Один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
Медведев шокировал данными о санкциях против России
Белоусов готовится к встрече неожиданным гостем с Ближнего Востока
Минздрав готовит новый приказ о лечении гипертоников
В ОП объяснили, зачем Россия пускает иностранных наблюдателей на выборы
Названы три страны с хорошей погодой для пляжного отдыха в сентябре
«Одно дело — дипломатия»: политолог о реальных отношениях Трампа и ЕС
Армия России уже в центре Покровска? Правда ли это, когда возьмут город
Курс доллара пережил серьезный обвал
Мошенники активировали коварную схему обмана россиян
Сомнолог раскрыл, вреден ли двухфазный сон для здоровья
Мошенники «выбивают» из россиян деньги, шантажируя преступными переводами
Мальцев призвал активнее включать мужчин в программы синхронного плавания
Фотографирующего машины и важные объекты подростка задержали в Уфе
Магнитные бури сегодня, 31 июля: что будет завтра, головная боль, слабость
Не только соленые! Удивительные рецепты из помидоров на зиму
Лукашенко назвал главного гаранта безопасности для Белоруссии
Российские войска обнаружили, куда отвели уцелевшие в Часовом Яре части ВСУ
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.