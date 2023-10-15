Москвичам посоветовали, когда сменить летнюю резину Вильфанд заявил, что москвичам пора задуматься о зимней резине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Москве в ближайшие дни еще не требует спешить со сменой летней резины на зимнюю, но задумываться об этом уже стоит, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Обычно для автовладельцев в столице этот вопрос становится актуальным с 25 октября.

Начиная со вторника среднесуточная температура будет около 5 градусов, можно уже задумываться о смене резины. Но я давать советы не хотел бы в такой переходный период, каждый должен решать сам. Лично я пока не буду менять, — сказал он.

По словам синоптика, согласно наблюдениям, вопрос смены резины становится особенно актуальным в конце октября, но, чтобы избежать очередей в шиномонтаж, можно заняться этим вопросом уже сейчас.

Если речь идет о резине с шипами, я бы еще подождал. Но это мое личное мнение. Если бы было очень холодно, разговор был бы однозначнее, — отметил он.

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