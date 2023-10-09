Автоэксперт перечислил системы машины, нуждающиеся в проверке перед зимой Автоэксперт Шабунин: перед холодами важно залить незамерзайку в стеклоомыватель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В преддверии холодов и первых заморозков автовладельцам следует не забыть заменить воду в стеклоомывателе на незамерзающую жидкость, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Сергей Шабунин. Среди других обязательных процедур он назвал также проверку плотности антифриза и тормозной жидкости, устранение появившихся за лето дефектов на днище и смазку уплотнительных резинок на дверях.

Уже сейчас нужно слить воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость, а многие автовладельцы забывают это сделать. Необходимо продуть дверные замки и смазать уплотнительные резинки, — подчеркнул Шабунин.

Он также отметил, что в автосервисе необходимо проверить перед зимой плотность антифриза и тормозной жидкости, особенно если их давно не меняли. Как пояснил эксперт, вода в тормозной жидкости, замерзая, снижает эффективность тормозов, а антифриз с избытком воды может замерзнуть на сильном морозе и повредить радиатор.

Кроме того, по словам специалиста, после летнего сезона на днище автомобиля зачастую появляются царапины, которые перед наступлением зимы полезно промазать антикоррозийным составом.

Ранее автоэксперт Александр Носко порекомендовал водителям внимательно изучать состав незамерзающий жидкости для очистки лобового стекла перед покупкой, а также проверять, ровно ли наклеены этикетки. Специалист призвал ни в коем случае не приобретать товар на дорогах.