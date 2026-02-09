Москвичам пообещали потепление в первой половине февраля 2026 года Синоптик Тишковец: в Москве с 13 по 15 февраля 2026 года ожидается потепление

В Москве с 13 по 15 февраля 2026 года ожидается потепление, при этом уже с 16 февраля в столицу вновь придут морозы, заявил aif.ru синоптик Евгений Тишковец. Атмосферное давление на предстоящей неделе с 9 по 15 февраля составит примерно 744 миллиметра ртутного столба и будет нестабильным.

Каждый день в городе будет идти снег. В конце недели в столицу придет мокрый снег с дождем. Сугробы растают до 35 сантиметров, — отметил Тишковец.

В первой половине недели температура составит до минус 15 градусов ночью и минус 10 градусов днем. А уже во второй части семидневки наступит потепление — до минус девяти градусов ночью и до минус пяти днем. В пятницу, 13 февраля, столбики термометра могут показать до плюс трех градусов. Тепло продержится до понедельника, подытожил специалист.

Ранее синоптик Михаил Семенов заявил, что в феврале 2026 года россиян ожидают резкие перепады температур и достаточно сильные осадки. По его словам, в европейской части страны продолжат бушевать циклоны.