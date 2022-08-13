Москвичам пообещали крайне благоприятные во всех отношениях выходные Метеоролог Шувалов пообещал крайне благоприятные во всех отношениях выходные

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве на выходных ожидается крайне благоприятная погода с температурными значениями в 28-30 градусов, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Также метеоролог предупредил о полном отсутствие осадков до конца следующей неделе.

В выходные в Москве ожидается крайне благоприятная, теплая погода. Столбик термометра будет держаться в районе 28-30 градусов. Осадков также не ожидается до конца следующей недели. Так, что крайне рекомендую посетить водоемы и провести выходные на природе, - заявил Шувалов.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. По данным синоптиков, он продлится с 13 по 15 августа, в этот промежуток в столице ожидается температура до 32 градусов.

Также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погода в Москве с каждым днем будет прибавлять по несколько градусов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что из-за прихода антициклонов в столице совсем не ожидается осадков.