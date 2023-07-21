Московские следователи заявили, что не задерживали Стрелкова

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Сотрудники столичного управления Следственного комитета в беседе с RTVI заявили, что не проводили задержание бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. При этом сам факт его задержания они отрицать не стали.

По данным источника РБК, расследованием дела в отношении Стрелкова занимается не Следственный комитет а Федеральная служба безопасности.

О задержании экс-министра обороны ДНР сообщила ранее его жена Мирослава Регинская. Она пояснила, что по месту жительства Стрелкова проведен обыск, а его самого увезли в неизвестном направлении. По данным СМИ, уголовное разбирательство против Стрелкова начато после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Адвокат Александр Молохов рассказал, что ни у него, ни у близких Стрелкова пока нет информации о местонахождении экс-министра обороны ДНР. Сейчас его пытаются найти во всех отделениях СКР и полиции в Москве. Утром Стрелков проводил супругу жену на поезд, а когда вернулся, в его квартире уже проходили следственные действия. Жилище обыскали, а самого военного задержали.

По информации Telegram-канала Mash, задержание Стрелкова может быть связано с окончанием экспертизы его стримов и видеороликов на предмет дискредитации ВС РФ. По мнению заявителей, ранее он выложил ролик, где оскорблял власть и обвинил руководство страны в том, что военные действия на Украине не начались в 2014 году.