Московские археологи отреставрировали монеты из клада времен Николая II

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Московские археологи отреставрировали 97 монет времен Николая II, датированных концом XIX — началом XX века. Клад с монетами обнаружили во время раскопок на Долгоруковской улице. Среди найденных монет 59 серебряных, остальная часть — медные, пишет «Москва 24».

Как уточняет издание, после того как монеты достали из земли, их очистили и сфотографировали. Затем начался процесс реставрации. Деньги долгое время пролежали в земле, из-за этого они подверглись агрессивному воздействию среды и окислились. Специалисты расчистили поверхность монет химическим составом и покрыли средствами, защищающими металл. В ближайшее время монеты будут переданы в Музей Москвы.

Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов рассказал, что сумма клада составила 35 рублей 50,5 копейки. Он отметил, что эта сумма равна зарплате квалифицированного столичного рабочего того времени. Специалисты предполагают, что монеты могли быть спрятаны в одной из квартир кирпичного дома, который снесли в 1960-х годах. Деньги были обнаружены в слое битого кирпича.

Археологи ранее рассказали, что в Москве с начала 2023 года было обнаружено более четырех тысяч предметов, имеющих историческую ценность. В том числе они раскопали кремневое орудие эпохи неолита, медную медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны и фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника XVI века.