Московские археологи рассказали о тысячах находок с начала года Московские археологи нашли с начала года более 4 тысяч исторических предметов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С начала 2023 года московские археологи нашли более четырех тысяч предметов, имеющих историческую ценность, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию мэрии Москвы. При этом в прошлом году было обнаружено порядка 12 тысяч артефактов, а за последние 12 лет — почти 90 тысяч.

Как рассказывает издание, археологи раскопали кремневое орудие эпохи неолита — нож или наконечник дротика. Он был найден в хозяйственной яме на Гоголевском бульваре и датируется примерно IV тысячелетием до нашей эры. Ученые определили его как образец льяловской культуры охотников и рыболовов, живших между Окой и Волгой.

Также археологи обнаружили на территории городской клинической больницы № 23 медную медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны, отчеканенную на Московском монетном дворе в 1730 году. Медаль, пролежавшая в земле почти 300 лет, была сильно повреждена коррозией. Реставраторы очистили и восстановили ее. Там же были найдены фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника XVI века, узорчатые печные изразцы и белоглиняный подсвечник XVIII века и расписная статуэтка, изготовленная в XVIII–XIX веках из белой глины, изображающая музыканта с гитарой.

В мэрии добавили, что исторические предметы зачастую находят в ходе работ по городскому благоустройству. Так, при прокладке инженерных коммуникаций в Большом Гнездниковском переулке строители обнаружили белокаменную массивную плиту с искусной пышной резьбой. Специалисты определили, что это надгробная плита Марии Плещеевой, умершей в молодом возрасте и похороненной в некрополе утраченной церкви Николая Чудотворца в Гнездниках.

Ранее перуанские археологи раскопали мумию взрослого человека, похороненного в сидячем положении. Возраст находки оценивается примерно в одну тысячу лет. Рядом с останками были также найдены керамические сосуды и изделия из тканей