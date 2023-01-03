Момент столкновения электрички с такси в Подмосковье попал на камеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент столкновения электрички с такси в Подмосковье попал на камеру наблюдения, передает Telegram-канал телеканала «Звезда». Отмечается, что в результате аварии скончались два человека, находившиеся в салоне автомобиля.

Инцидент произошел утром 3 января на переезде между станциями Ивантеевка и Детская. Как сообщали очевидцы, водитель такси пытался проскочить через переезд до появления поезда. Поезда, следующие до станции Фрязино-пассажирская теперь временно доезжают до платформы Зеленый Бор, такое же правило действует и для электричек, следующих в обратном направлении.

Схожая авария произошла в ночь на 4 декабря на перегоне Зеленый Бор — Ивантеевка, на нерегулируемом переезде. Электричка следовала по маршруту Москва — Фрязино. В результате столкновения пострадали два человека, находившиеся в машине.