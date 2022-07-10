Момент гибели мужчины во время урагана в Москве попал на видео

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Москве на Украинском бульваре погиб мужчина в результате падения дерева, вырванного с корнем ураганным ветром. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

На видеозаписи видно, что мужчина сидит под дорожным знаком. Внезапно поднимается резкий порыв ветра, вырывает с корнем большое дерево, которое падает на знак и москвича.

Ранее на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека в результате удара стихии, еще 10 москвичей госпитализированы с травмами различной степени тяжести.