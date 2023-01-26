Разъяренная женщина набросилась на подростка с вейпом в московском метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном метро женщина напала на подростка, который курил в вагоне электронную сигарету. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?». В коротком ролике женщина ругается и пытается выхватить у молодого человека девайс, но тот сопротивляется.

Остальные пассажиры наблюдали за происходящим, но автор видео в финале предположил, что молодого человека все-таки следовало бы вывести из вагона.

26 января стало известно о массовой драке подростков возле торгового центра в Перми. Конфликт разгорелся из-за того, что несовершеннолетние не поделили курительное устройство.

Также в Нижнем Тагиле полиция начала проверку избиения школьницы сверстницами из-за кражи вейпа. Сверстницы позвали девочку в школьный туалет, чтобы разобраться в этом вопросе. Одна из них заставляла девочку целовать кроссовку и просить прощения, а после этого ударила ее ногой в лицо.