В Перми подростки устроили мордобой из-за электронной сигареты

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В Перми на парковке у торгового центра «Леруа Мерлен» подростки устроили массовую драку, передает Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости». Несовершеннолетние не поделили между собой курительное устройство.

По словам очевидцев, конфликт произошел из-за пода (курительное устройство, которое состоит из аккумуляторного блока и картриджа). В итоге двух молодых людей избила группа подростков.

26 января полиция начала проверку по факту избиения ученицы одной из школ Нижнего Тагила ее сверстницами. Школьницы обвинили сверстницу в краже вейпа и позвали в туалет, чтобы разобраться в этом. Одна из них заставляла девочку целовать кроссовку, а после этого ударила ее ногой в лицо.

Информация об этом появилась после того, как видео инцидента стали распространять среди друзей. Как отмечается в сообщении сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», останавливать избиение не стал никто из свидетелей издевательства.