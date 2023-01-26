В Нижнем Тагиле школьницу ударили ногой в лицо из-за вейпа

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В МУ МВД «Нижнетагильское» начали проверку по факту избиения ученицы одной из школ Нижнего Тагила ее сверстницами, пишет URA.RU. Школьницы обвинили сверстницу в краже вейпа и позвали в туалет, чтобы разобраться в этом. Одна из них заставляла девочку целовать кроссовок, а после этого ударила ее ногой в лицо.

Информация об этом появилась после того, как видео инцидента стали распространять среди друзей. Как отмечается в сообщении сообщества «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», останавливать избиение не стал никто из свидетелей издевательства.

Ранее сообщалось, что в Московской области несколько девочек-подростков избили сверстницу и сняли процесс на видео. По предварительным данным, инцидент произошел в Люберцах. Прокуратура Московск­ой области начала проверку в связи со случившимся.

На распространенном ролике видно, как группа из трех-четырех несовершеннолетних по очереди наносит девочке удары руками и ногами. Проверку организовал также Люберецкий отдел подмосковного главка СК РФ, следователи пытаются установить всех участниц конфликта и выяснить его детали.