Массовое ДТП произошло на Третьем транспортном кольце Москвы Mash: более десяти автомобилей столкнулись в Южнопортовом районе Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что массовое ДТП с участием десяти автомобилей произошло на Третьем транспортном кольце (ТТК) в московском районе Южнопортовый. По данным канала, к столкновениям машин в Юго-Восточном административном округе столицы привела скользкая дорога.

Канал отмечает, что в результате инцидента двух человек пришлось госпитализировать, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма. По данным Mash, в том числе пострадал сотрудник Центроспаса, который прибыл на место для устранения последствий аварии. Также канал сообщает, что четыре из пяти полос в сторону центра перекрыты.

Дептранс Москвы уточняет, что на внутренней стороне ТТК, в районе дома № 7с3 по 2-й улице Машиностроения, сейчас работают оперативные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Движение в сторону Велозаводской улицы незначительно затруднено.

Ранее дептранс предупредил, что 27 октября автовладельцам не рекомендуется выезжать на дороги столицы на летних шинах, поскольку ожидается снегопад и гололедица. Обстановку на столичных дорогах отслеживает ситуационный центр. Также в городе выйдут на дежурство 30 экипажей дорожного патруля. К ним автомобилисты смогут обратиться при возникновении трудностей на дороге.