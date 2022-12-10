Машина сбила двух женщин на востоке Москвы

Фото: t.me/DtOperativno

Водитель на Mercedes сбила двух женщин на востоке Москвы на Хабаровской улице в районе дома 1, сообщает Дептранс в Telegram. По сведениям московской прокуратуры, один из пострадавших 15-летний подросток госпитализирован в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая осмотрена прибывшими на место врачами.

Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Виновница ДТП совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Позднее один из двух пострадавших детей умер. После аварии ребенок находился в состоянии клинической смерти.