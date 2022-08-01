Mash: троих москвичей-насильников задержали спустя 18 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице спустя 18 лет задержали троих насильников, сообщает Telegram-канал Baza. В июле 2004 года трое парней познакомились с девушкой в парке Дубки, завели в кусты, изнасиловали и отобрали телефон. Сейчас же насильников не привлекут к ответственности из-за истечения срока давности преступления.

Как выяснилось, один из участников насилия вставил в украденный у девушки телефон свою симку, а затем пользовался этой же симкой много лет. Это позволило отследить и задержать владельца и его сообщников, работающих соответственно терапевтом в поликлинике и оператором УЗИ в больнице. Несколько дней назад им предъявили обвинения по п «а», ч.2, ст.132 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет колонии.

Но в тюрьму они не сядут, потому что по данному преступлению срок давности — 15 лет, и, соответственно, он истёк три года назад, — сказано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух девочек-подростков. По предварительным данным, над школьницами 14–15 лет надругался дядя одной из пострадавших. По словам обратившейся в полицию женщины, ее брат совершил насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы в период с 17:00 26 июля по 17:20 28 июля. После задержания подозреваемого следователи выяснили, что еще одной пострадавшей от действий мужчины могла стать восьмиклассница. Предполагается, что петербуржец совершил насильственные действия в отношении девочки в своей квартире на улице Подвойского.