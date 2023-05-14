«Майских гроз не ждем»: синоптик о погоде на следующей неделе в Москве Синоптик Шувалов заявил, что осадков в Москве на предстоящей неделе не будет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве на предстоящей неделе не будет осадков, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, к среде, 17 мая, воздух прогреется до 22–24 градусов тепла.

Вся неделя будет без осадков, майские грозы пока идут только в Санкт-Петербург, в Москве их не ждем. Дефицит осадков нарастает, — рассказал Шувалов.

Шувалов добавил, что давление сильно не меняется, оно по-прежнему колеблется выше нормы. Также не ожидается сильного ветра в условиях антициклональной погоды.

5 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о штормовом предупреждении в нескольких российских регионах в связи с заморозками. Он рассказал, что причиной резкого похолодания в Москве стал генетически холодный воздух, который приходит с севера.

В свою очередь руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что 13 мая в Москве будет теплая погода, однако 14 мая немного похолодает. По его словам, в субботу, 13 мая, так же как и в пятницу, 12 мая, москвичей ожидает теплая погода, вполне по меркам июньских норм. Температура составит до 22–23 градусов тепла днем. В воскресенье, 14 мая, ожидается 15–16 градусов тепла.