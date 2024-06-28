Маг подбрасывал женщине головы птиц и куклу, чтобы она платила ему миллионы В Подмосковье представившийся магом мужчина получил от женщины 3,8 млн рублей

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В Наро-Фоминске женщина отдала магу 3,8 млн рублей за снятие порчи, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. При этом мужчина сам подкидывал ко двору дома жертвы тряпичную куклу чертика и головы птиц. Против него возбудили дело о мошенничестве.

Для убеждения потерпевшей в наличии у нее порчи в целях получения денежных средств обвиняемый совместно с соучастниками подбрасывали на территорию участка ее дома в деревне Митяево Наро-Фоминского городского округа предметы в виде отрубленных голов птиц и тряпичной куклы, оставляя следы, позволяющие сделать вывод об их мистическом происхождении, — рассказали в прокуратуре.

Известно, что женщина приходила за магическими услугами в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года. Известно, что мужчина пользовался сим-картой, оформленной на чужой документ.

Ранее сообщалось, что мошенник с сайта знакомств обманул 19-летнюю Анастасию из Москвы, заявив, что является магом, и предложив ей свои услуги за деньги. Заработав приличную сумму, «маг» отправил «предсмертную записку» и удалил свой аккаунт, но позже внезапно «воскрес».