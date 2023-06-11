«Колдун» обманул москвичку на 120 тысяч рублей, «умер» и «воскрес» Мошенник обманул москвичку на 120 тысяч рублей и отправил ей предсмертную записку

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Мошенник с сайта знакомств обманул 19-летнюю Анастасию из Москвы, заявив, что является магом и предложив ей свои услуги за деньги, пишет Telegram-канал Mash. Заработав приличную сумму, «маг» отправил «предсмертную записку» и удалил свой аккаунт, но позже внезапно «воскрес».

По информации канала, москвичка познакомилась с 22-летним Евгением в мае. За сеансы он брал по-разному: от 4 до 30 тысяч рублей. На доверии своей жертвы мошенник заработал порядка 120 тысяч рублей.

В январе девушка получила от Евгения «предсмертную записку». Но его пребывание в «потустороннем мире» оказалось недолгим, и в апреле мошенник вновь появился онлайн. Увидев это, Анастасия поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее в Якутии руководитель филиала банка обманул состоятельных клиентов на 108 млн рублей. Мошенник находил будущих жертв с помощью служебной программы и предлагал им вложиться в свой проект, обещая выплачивать большие проценты. Всего сотруднику банка удалось обмануть 51 клиента.

До этого в Мурманске два ребенка передали мошенникам 500 тысяч рублей на дорогостоящую операцию для их матери, которая якобы попала в автомобильную аварию. Наличные деньги, оставленные в коробке около входной двери квартиры, забрала 24-летняя москвичка, которую удалось оперативно задержать.