Крыса искусала посетителя магазина на севере Москвы

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В Москве на улице Молодцова крыса покусала посетителя магазина «Дикси», об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Торговую точку опечатали до устранения санитарных нарушений. Погрызанную продукцию изъяли из оборота.

Проведено санитарно-эпидемиологического расследование в связи с регистрацией случая укуса грызуном мерчендайзера в магазине «Дикси». <...> В ходе расследования установлено, что укус произошел в магазине «Дикси» по адресу: г. Москва, Молодцова, д. 21. АО «ДИКСИ-Юг» не обеспечено проведение комплекса работ по дератизации, включая организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, имеющие эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве подтвердили, что по торговому залу магазина действительно бегают грызуны. Кроме этого, на территории торговой точки было обнаружено скопление мусора, пищевых отходов и санитарного брака.

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