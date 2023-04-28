Коммунальщица испугалась летящего беспилотника и сорвала съемки кино Baza: в Москве женщина приняла съемочный дрон за вражеский БПЛА и сорвала съемки фильма Давлетьярова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве работница коммунальной службы устроила скандал на съемках фильма режиссера Рената Давлетьярова «Человек из ниоткуда» из-за летающего беспилотника, сообщает Telegram-канал Baza. Дрон был запущен съемочной группой с целью запечатлеть виды столицы, однако женщина приняла его за вражеский БПЛА и обратилась в полицию. Съемки были временно приостановлены.

Как рассказал глава съемочной группы Григорий Трифальцев, он заранее получил разрешение не пролет дрона в столичном МВД и мэрии города. Тем не менее пришедший на место полицейский не стал разбираться с документами и отправил Трифальцева в отдел ОВД писать объяснительную.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево беспилотник пытался помешать самолету совершить посадку. По информации канала, Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» все же смог приземлиться без происшествий. Смогли ли после этого поймать дрон, не сообщается. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал «112» сообщал, что в столичном аэропорту Домодедово был замечен беспилотник. По информации канала, дрон обнаружили пилоты приземляющегося самолета авиакомпании Nordstar. В публикации говорится, что посадка борта прошла в штатном режиме. Минобороны России эту информацию не комментировало.