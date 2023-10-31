Когда в Москве пройдут учения с бронетехникой, будут ли перекрывать улицы ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1–3 ноября

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ анонсировала проведение ежегодных учений с 1 по 3 ноября. Что об этом известно, будут ли введены ограничения для граждан?

«С 1 по 3 ноября 2023 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Где пройдут учения

Основные этапы учений пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы. Во время учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, возможно использование бронетехники Росгвардии.

При этом вводить какие-либо ограничения для граждан не планируется.

«Обращаем внимание, что для реализации ряда вводных во время проведения учений возможно использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан при этом не планируется», — отмечается в заявлении.

В прошлом году ФСО проводила тактико-специальные учения с 25 по 27 октября. Отрабатывалось противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание неотложной медпомощи, задержание правонарушителей.

В 2021 году учения проходили 9–11 ноября, в 2019 году — в конце месяца. В 2020 году во время пандемии COVID-19 проведение учений не анонсировалось.

Как прошла тренировка стратегических сил сдерживания

25 октября под руководством президента России Владимира Путина состоялась тренировка стратегических сил сдерживания. Глава РФ наблюдал за ней по видеосвязи.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что Вооруженные силы России отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на атаку противника.

Тренировка была проведена с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания, которые включают в себя Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Морские стратегические ядерные силы, а также Авиационные стратегические ядерные силы.

«В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме», — говорилось на сайте Кремля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Путин остался удовлетворен итогами тренировки стратегических сил сдерживания.

«Да, она результативная, все цели в ходе тренировки были выполнены», — сказал он.

Песков также напомнил, что такие тренировки стратегических сил проводятся регулярно и ежегодно.

Будут ли в России проводить ядерные испытания

Совет Федерации 25 октября одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый Госдумой 20 октября. Он вступит в силу после подписания Владимиром Путиным.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что в случае необходимости Москва может начать ядерные испытания на полигонах Новой Земли или Камчатки.

«У России огромная территория, есть законсервированные полигоны, предположу, на севере и востоке страны: ряд полигонов в районе Камчатки, а также на Новой Земле», — сказал Липовой NEWS.ru.

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