Климатолог назвал последствия глобального потепления для москвичей

Продолжительность холодного времени года в столице сокращается: отопительный сезон в Москве стал короче примерно на 15 дней, заявил доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов. По его словам, тенденция к потеплению фиксируется во многих других городах России, передает РИА Новости.

Последствия глобального потепления начинают затрагивать москвичей уже сейчас. <...> Зимы, конечно, становятся более теплыми. <...> Отопительный период за последние десятилетия сократился где-то на 15 дней. То есть зима становится менее продолжительной и более теплой, — рассказал Константинов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о резком похолодании вечером 14 февраля. Синоптики спрогнозировали падение температуры с плюс четырех до минус девяти градусов к утру 15 февраля из-за прихода холодного атмосферного фронта. Ожидаются снегопады, метели и гололедица.

До этого синоптик Михаил Семенов рассказал об аномальном характере предстоящей весны в столице. По его словам, таяние огромных сугробов задержит приход устойчивого тепла, поэтому метеорологическая весна начнется не раньше 21 марта, а дневная температура поднимется до плюс шести градусов лишь в конце месяца.