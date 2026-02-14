Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 11:49

Климатолог назвал последствия глобального потепления для москвичей

Климатолог Константинов: зима в Москве сократилась на 15 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Продолжительность холодного времени года в столице сокращается: отопительный сезон в Москве стал короче примерно на 15 дней, заявил доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов. По его словам, тенденция к потеплению фиксируется во многих других городах России, передает РИА Новости.

Последствия глобального потепления начинают затрагивать москвичей уже сейчас. <...> Зимы, конечно, становятся более теплыми. <...> Отопительный период за последние десятилетия сократился где-то на 15 дней. То есть зима становится менее продолжительной и более теплой, — рассказал Константинов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили москвичей о резком похолодании вечером 14 февраля. Синоптики спрогнозировали падение температуры с плюс четырех до минус девяти градусов к утру 15 февраля из-за прихода холодного атмосферного фронта. Ожидаются снегопады, метели и гололедица.

До этого синоптик Михаил Семенов рассказал об аномальном характере предстоящей весны в столице. По его словам, таяние огромных сугробов задержит приход устойчивого тепла, поэтому метеорологическая весна начнется не раньше 21 марта, а дневная температура поднимется до плюс шести градусов лишь в конце месяца.

Москва
потепление
климатологи
зимы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выложился весь»: фигуристка оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв
Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе
Массовое ДТП «остановило» МКАД
В России могут начать следить за детскими сим-картами
Крыша жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега в Тверской области
Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ
Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым
Вассерман объяснил, кому выгодно затягивание кризиса на Украине
США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL
Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области
Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка
«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде
«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз
Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине
«Выжить в Сумах»: Аид о 19-летних разведчиках, наемниках и настоящих героях
Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.