«Карантина не будет»: главный инфекционист Москвы о новом подвиде COVID-19 Главный инфекционист Москвы счел маловероятным карантин из-за нового подвида COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный инфекционист Москвы Николай Малышев прокомментировал NEWS.ru информацию о заражении нескольких москвичей новым подвидом коронавируса «кентавр». По его словам, этот подвид более заразен, чем предыдущие вариации, но в то же время гораздо менее опасен для человека, и паниковать по этому поводу «абсолютно не стоит».

Я думаю, что карантина не будет, так как «кентавр» в данный момент шагает по Европе и, судя по всему, причин для введения экстремальных мер не наблюдается. Так что, как говорил космонавт Герман Титов: «Успокойтесь и оглянитесь, прежде чем бить в колокола», — заявил Малышев.

Ранее стало известно, что в Москве отмечено пять случаев заболевания новым подвидом «омикрон»-штамма коронавируса — так называемым подвариантом «кентавр». При этом госпитализированных среди заболевших нет, болезнь у всех пациентов протекает в легкой форме.

Ранее главный внештатный инфекционист Главного медицинского управления Управделами президента РФ Георгий Сапронов сообщил, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец лета. Это произойдет, когда в крупные города вернётся из отпуска первая волна отдыхающих. По мнению Сапронова, в преддверии этих возможных волн заболеваемости будет целесообразно провести ревакцинацию.