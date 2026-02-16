Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 11:42

Из горящего хостела в Москве спасли 16 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
16 человек были спасены при пожаре в хостеле в 1-м Магистральном тупике в Москве, сообщили в столичном МЧС. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 16 человек. Проводятся работы по тушению пожара, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что находившиеся внутри просили о помощи, спускались по связанным простыням и выпрыгивали из окон. Сам хостел расположен на четвертом этаже.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодарского края погибла женщина. В момент происшествия в доме были еще трое, в том числе двое несовершеннолетних. Они не пострадали. Трагедия произошла утром 16 февраля на станции Крепостная в Северском районе.

До этого в складских помещениях на северо-востоке Москвы произошел пожар, охвативший площадь 200 квадратных метров. Возгорание удалось потушить, но в здании частично обрушилась кровля. Загорелись товары в складских помещениях.

