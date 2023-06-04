Патриарх Кирилл, Слуцкий и Клишас: кто пришел поклониться «Троице» Рублёва

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя

4 июня, в День Святой Троицы, в храме Христа Cпасителя выставили «Троицу» Андрея Рублева. Передача иконы из Третьяковской галереи сопровождалась сопротивлением искусствоведческого сообщества, которое сильно опасалось за ее состояние. Тем не менее транспортировка состоялась, и сотни прихожан смогли увидеть икону на праздничном богослужении в воскресенье. Его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Службу посетили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, который увлеченно снимал процесс на телефон, тогда как Клишас был более сдержан и отстоял литургию до конца. По мнению сенатора, служба «прошла очень торжественно», а сама икона со временем должна вернуться на законное место, в Троице-Сергиеву лавру.

О том, как прошла воскресная служба, — в фоторепортаже NEWS.ru.