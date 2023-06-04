Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
4 июня, в День Святой Троицы, в храме Христа Cпасителя выставили «Троицу» Андрея Рублева. Передача иконы из Третьяковской галереи сопровождалась сопротивлением искусствоведческого сообщества, которое сильно опасалось за ее состояние. Тем не менее транспортировка состоялась, и сотни прихожан смогли увидеть икону на праздничном богослужении в воскресенье. Его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Службу посетили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, который увлеченно снимал процесс на телефон, тогда как Клишас был более сдержан и отстоял литургию до конца. По мнению сенатора, служба «прошла очень торжественно», а сама икона со временем должна вернуться на законное место, в Троице-Сергиеву лавру.
О том, как прошла воскресная служба, — в фоторепортаже NEWS.ru.
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Верующие на Божественной литургии в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Верующие на Божественной литургии в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Верующие на Божественной литургии в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Верующие на Божественной литургии в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Верующие на Божественной литургии в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Верующие на Божественной литургии в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в День Святой Троицы в храме Христа Спасителя