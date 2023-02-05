Любителям зимних видов спорта в столице выпала возможность начать февраль активно, посетив «Зимний день московского спорта» в Лужниках. Гости мероприятия могли попробовать себя в новых видах спорта или показать навыки в уже знакомых.

Мастер-классы представили олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова, а обладательница олимпийского золота в беге на 500 метров на коньках Светлана Журова приняла участие в забеге звезд, где компанию ей составили телеведущая Анна Семенович, чемпионка мира на дистанции 500 метров Ангелина Голикова и другие.

На льду в товарищеском матче по хоккею с мячом сошлись молодежная команда Московской академии зимних видов спорта и сборная Ассоциации любительского хоккея.

По соседству состоялся спортивно-музыкальный фестиваль «Горы рядом», на котором выступили рэпер Feduk, дуэт Dabro, а также прошли лекции, мастер-классы и выступления диджеев.

С утра же желающие смогли принять участие в зимнем забеге на дистанцию 5 километров.

С зимним фестивалем Москвы знакомит NEWS.ru.

Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» перед началом забега на 5 км

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» перед началом забега на 5 км

Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» перед началом забега на 5 км

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» перед началом забега на 5 км

Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега на 5 км

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега на 5 км

Участник фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега

Участник фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега на 5 км по набережной спортивного комплекса «Лужники»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега на 5 км по набережной спортивного комплекса «Лужники»

Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега на 5 км

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега на 5 км

Ребенок на фестивале «Зимний день московского спорта» во время игры в керлинг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок на фестивале «Зимний день московского спорта» во время игры в керлинг

Участник фестиваля «Зимний день московского спорта» на ледовом катке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник фестиваля «Зимний день московского спорта» на ледовом катке

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Светлана Журова перед лыжной гонкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Светлана Журова перед лыжной гонкой

Участники лыжной гонки в рамках фестиваля «Зимний день московского спорта» на лыжно-биатлонной трассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники лыжной гонки в рамках фестиваля «Зимний день московского спорта» на лыжно-биатлонной трассе

Участники лыжной гонки в рамках фестиваля «Зимний день московского спорта» на лыжно-биатлонной трассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники лыжной гонки в рамках фестиваля «Зимний день московского спорта» на лыжно-биатлонной трассе

Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» во время мастер-класса по хоккею на ледовом катке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» во время мастер-класса по хоккею на ледовом катке

Товарищеский матч по хоккею с мячом между молодежной командой Московской академии зимних видов спорта и сборной Ассоциации любительского хоккея

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарищеский матч по хоккею с мячом между молодежной командой Московской академии зимних видов спорта и сборной Ассоциации любительского хоккея

Товарищеский матч по хоккею с мячом между молодежной командой Московской академии зимних видов спорта и сборной Ассоциации любительского хоккея

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарищеский матч по хоккею с мячом между молодежной командой Московской академии зимних видов спорта и сборной Ассоциации любительского хоккея

Фигуристка Алина Загитова во время мастер-класса по фигурному катанию на фестивале «Зимний день московского спорта»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время мастер-класса по фигурному катанию на фестивале «Зимний день московского спорта»

Фигуристка Анна Щербакова во время показательного выступления на фестивале «Зимний день московского спорта»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Анна Щербакова во время показательного выступления на фестивале «Зимний день московского спорта»