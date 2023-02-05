Любителям зимних видов спорта в столице выпала возможность начать февраль активно, посетив «Зимний день московского спорта» в Лужниках. Гости мероприятия могли попробовать себя в новых видах спорта или показать навыки в уже знакомых.
Мастер-классы представили олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова, а обладательница олимпийского золота в беге на 500 метров на коньках Светлана Журова приняла участие в забеге звезд, где компанию ей составили телеведущая Анна Семенович, чемпионка мира на дистанции 500 метров Ангелина Голикова и другие.
На льду в товарищеском матче по хоккею с мячом сошлись молодежная команда Московской академии зимних видов спорта и сборная Ассоциации любительского хоккея.
По соседству состоялся спортивно-музыкальный фестиваль «Горы рядом», на котором выступили рэпер Feduk, дуэт Dabro, а также прошли лекции, мастер-классы и выступления диджеев.
С утра же желающие смогли принять участие в зимнем забеге на дистанцию 5 километров.
С зимним фестивалем Москвы знакомит NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» перед началом забега на 5 км
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» перед началом забега на 5 км
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега на 5 км
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега на 5 км по набережной спортивного комплекса «Лужники»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» во время забега на 5 км
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ребенок на фестивале «Зимний день московского спорта» во время игры в керлинг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Светлана Журова перед лыжной гонкой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники лыжной гонки в рамках фестиваля «Зимний день московского спорта» на лыжно-биатлонной трассе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники лыжной гонки в рамках фестиваля «Зимний день московского спорта» на лыжно-биатлонной трассе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники фестиваля «Зимний день московского спорта» во время мастер-класса по хоккею на ледовом катке
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Товарищеский матч по хоккею с мячом между молодежной командой Московской академии зимних видов спорта и сборной Ассоциации любительского хоккея
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Товарищеский матч по хоккею с мячом между молодежной командой Московской академии зимних видов спорта и сборной Ассоциации любительского хоккея
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время мастер-класса по фигурному катанию на фестивале «Зимний день московского спорта»