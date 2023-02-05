Холодно, но жарко: как прошел «Зимний день московского спорта»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Алексей Ягудин во время фестиваля «Зимний день московского спорта» на ледовом катке

Любителям зимних видов спорта в столице выпала возможность начать февраль активно, посетив «Зимний день московского спорта» в Лужниках. Гости мероприятия могли попробовать себя в новых видах спорта или показать навыки в уже знакомых.

Мастер-классы представили олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова, а обладательница олимпийского золота в беге на 500 метров на коньках Светлана Журова приняла участие в забеге звезд, где компанию ей составили телеведущая Анна Семенович, чемпионка мира на дистанции 500 метров Ангелина Голикова и другие.

На льду в товарищеском матче по хоккею с мячом сошлись молодежная команда Московской академии зимних видов спорта и сборная Ассоциации любительского хоккея.

По соседству состоялся спортивно-музыкальный фестиваль «Горы рядом», на котором выступили рэпер Feduk, дуэт Dabro, а также прошли лекции, мастер-классы и выступления диджеев.

С утра же желающие смогли принять участие в зимнем забеге на дистанцию 5 километров.

С зимним фестивалем Москвы знакомит NEWS.ru.