Губарева задержали в ходе одиночного пикета в поддержку Стрелкова в Москве

Фото: t.me/pgubarev

В Москве около Мещанского районного суда задержали общественного деятеля Павла Губарева в ходе одиночного пикета, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Он пришел к зданию суда подержать экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, которому в этот момент выносили приговор по обвинению в экстремизме.

В беседе с Telegram-каналом Daily Storm Губарев отметил, что предпосылок к задержанию экс-министра не было. Он добавил, что знакомые Стрелкова узнали о его задержании поздно из открытых источников и только начали прибывать к зданию суда.

Несколько месяцев назад была информация о том, что против него есть исковое заявление о дискредитации, но на руки он не получил документы, — сказал он.

Павел Губарев является одним из первых лидеров пророссийских протестов на Донбассе в 2014 году и бывшим «народный губернатором» Донецкой области, отвечавшим также за вербовку в народную милицию ДНР.

21 июля судья Олеся Менделеева отправила Стрелкова под арест до 18 сентября. В суде решения о мере пресечения ожидали более двух десятков журналистов. Стрелков просил удалить их, но судья отказала в просьбе.

По данным Telegram-канала «112», обвинение основано на двух постах в Telegram. В одном из них он рассуждал о потенциальной сдаче Крымского полуострова, а в другом — о невыплате зарплат военным. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Стрелкову было предъявлено обвинение по статье о призывах к экстремистской деятельности. Разбирательство началось после доноса ярославского хирурга, сотрудника ЧВК «Вагнер» Дмитрия Петровского. За четыре дня до этого он обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить слова Стрелкова о президенте Владимире Путине. 21 июля в квартире Стрелкова в Москве прошел обыск. Разбирательство ведет Федеральная служба безопасности.