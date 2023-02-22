Врио главы столичного МЧС пострадал при выезде на пожар в отеле Врио главы ГУ МЧС РФ по Москве Ткаченко пострадал в ДТП при выезде на пожар в отеле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко пострадал в результате ДТП при следовании на пожар в отеле «МКМ» в центре Москвы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Также повреждения получил его водитель. Обоих госпитализировали.

При следовании на пожар по адресу Международная д.15 в результате ДТП пострадал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель. В настоящее время они госпитализированы в лечебные учреждения. Виновник ДТП и другие участники движения не пострадали, — сообщил источник.

Пожар произошел вечером 21 февраля в 17-этажном здании на Международной улице в Москве. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, из здания эвакуировали около 200 человек. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

В результате инцидента погибли шесть человек — четверо взрослых и двое детей. По предварительным данным, причиной происшествия стал поджог.