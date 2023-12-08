Фонтан забил из-под земли на востоке Москвы «360»: на востоке Москвы прорвало пожарный гидрант и затопило улицу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фонтан забил из-под земли в районе Салтыковской улицы в Новокосино на востоке столицы, сообщает «360». По его данным, прорвало пожарный гидрант. Очевидцы рассказывают о мощной струе, вырывающейся из-под асфальта.

Поток воды начал подтапливать проезжую часть. К месту события выехали сотрудники экстренных служб. О причинах аварии пока не сообщалось. Информации о пострадавших не поступало.

4 декабря на юге Санкт-Петербурга при прорыве теплотрассы пострадали два молодых человека, их госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. О степени тяжести травм у пациентов 18 и 19 лет не сообщалось. Улица, где произошла авария, была окутана густым паром.

Авария на теплосети произошла в Петербурге в тот же день в другом районе, оставив жителей нескольких домов без отопления. Схема движения транспорта была ограничена.

В ноябре авария на теплосети произошла в Курском музыкальном колледже-интернате для слепых. В итоге помещения подвала затопило кипятком. Директор колледжа Михаил Коротких рассказывал, что в здании произошел прорыв трубы, в результате c вечера здание образовательного учреждения заливало кипятком. Десятки тонн воды залили весь подвал, превратив корпус в «сауну».