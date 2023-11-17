В залитом кипятком музколледже для слепых начали откачивать воду В музколледже-интернате для слепых в Курске после аварии откачивают воду

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Специалисты уже принимают меры по откачке воды из помещений Курского музыкального колледжа-интерната для слепых, рассказали NEWS.ru в пресс-службе филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация». Представители компании уточнили, что после подтопления подвала здания были направлены бригады со специальной техникой. Сегодня работы будут продолжены.

В компании в курсе произошедшего. 16 ноября поступила информация о подтоплении нашей траншеи и подвала колледжа, на место сразу были направлены бригады с откачивающей техникой. Сегодня работы по откачке воды будут продолжены, — рассказали в пресс-службе.

Параллельно выясняется, что послужило причиной подтопления разрытой теплосети, на которой ранее был выполнен ремонт, и подвала колледжа. Ход работ и проверки находится на контроле руководства компании.

Ранее директор колледжа Михаил Коротких заявил NEWS.ru, что в здании произошел прорыв трубы, в результате c вечера 15 ноября здание образовательного учреждения заливает кипятком. По его словам, попытки решить проблему через теплоснабжающую компанию «Квадра» ни к чему не привели. Десятки тонн воды залили весь подвал, превратив корпус в «сауну».

Руководство музколледжа было вынуждено приостановить занятия из-за масштабных повреждений. По словам директора, сильнее всего пострадал большой концертный зал: горячий пар нанес вред почти всему музыкальному оборудованию.