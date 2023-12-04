Стало известно о пострадавших при прорыве теплотрассы на юге Петербурга РЕН ТВ: в Петербурге двое человек госпитализированы после прорыва теплотрассы

При прорыве теплотрассы на юге Санкт-Петербурга пострадали два человека, передает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Турку.

По данным источника телеканала — потерпевшим 18 и 19 лет. Они оба доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

На кадрах видно, как над улицей вздымается густой пар. На месте ЧП работают экстренные службы.

Несколькими часами ранее в Санкт-Петербурге на Потемкинской улице также произошла авария на теплосети. В результате участок заволокло паром. Отопление в ближайшие дома поступало по резервной схеме.