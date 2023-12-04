Улица в Петербурге превратилась в баню Потемкинскую улицу в Петербурге заволокло паром из-за аварии на теплосети

Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

Утром 4 декабря в Санкт-Петербурге на Потемкинской улице произошла авария на теплосети, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В результате улицу заволокло паром. Отопление в ближайшие дома поставляется по резервной схеме.

Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления, — сообщили в «Теплосети».

На публикациях в соцсетях видно, что на место также выехала служба ГИБДД. Движение транспорта было ограничено. Четыре городских автобуса стали временно ходить по объездному маршруту.

Ранее массовое ДТП произошло на выезде из Лефортовского тоннеля в столице. Движение в районе аварии было затруднено. Тоннель в месте аварии заволокло паром.

В ноябре авария на теплосети произошла в Курском музыкальном колледже-интернате для слепых. В итоге помещения подвала затопило кипятком. Директор колледжа Михаил Коротких рассказывал, что в здании произошел прорыв трубы, в результате c вечера 15 ноября здание образовательного учреждения заливало кипятком. Десятки тонн воды залили весь подвал, превратив корпус в «сауну».