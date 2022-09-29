Эксперт оценил возможности системы распознавания лиц выявлять уклонистов Специалист по ИИ Душкин: по системе распознавания лиц ищут лишь разыскиваемых преступников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С помощью московской системы распознавания лиц вряд ли будут искать уклонистов, так как в ее базах данных есть информация только о разыскиваемых преступниках, но не обо всех жителях города, рассказал «360» директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта (ИИ) Роман Душкин. Специалист объяснил, что военкоматы вряд ли использовали бы эту технологию, так как она находится в распоряжении другого ведомства — МЧС. Ранее появилась информация, что четырёх жителей Москвы, подозреваемых в неявке по полученным повесткам, задержали с помощью системы распознавания лиц.

Поэтому вряд ли представители Минобороны, которым подчиняются военкоматы, пришли в МЧС, в чьем ведении находится АПК «Безопасный город». Там очень сложная межведомственная цепочка, чтобы за такой короткий срок придумать правовые основы и включать кого-то в базу для поиска людей,— заявил эксперт.

Душкин пояснил, что у системы поиска лиц должно быть относительно новое фото призывника, чтобы загрузить его в систему. Эксперт привёл пример — если человеку 35 лет, а в базе данных есть только снимок после срочной службы в 19 лет, технология его не вычислит. При этом специалист подчеркнул, что скрыться от камеры за маской невозможно, ведь когда в столице действовал масочный режим, систему научили распознавать человека по глазам.

Юрист Артур Айрапетов ранее рассказал, что уголовные дела не будут возбуждены по отношению ко всем подлежащим мобилизации гражданам России, которые уехали из страны. Он пояснил, что все страны СНГ, кроме Украины, будут выдавать граждан России, которые скрываются от мобилизации, если они будут объявлены в международный розыск. Однако если призывник формально не был осведомлен о том, что его разыскивают для мобилизации, он вряд ли будет обвинен в уклонении.