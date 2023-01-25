Экс-редактор «Аншлага» найден мертвым у подъезда своего дома REGNUM: экс-редактор «Аншлага» Курилов найден мертвым у подъезда своего дома

Фото: Социальные сети

Дмитрий Курилов

Агентство Regnum сообщает, что на севере Москвы обнаружено тело сценариста и экс-редактора телепередачи «Аншлаг» Дмитрия Курилова у подъезда собственного дома. Труп мужчины заметили прохожие, после чего вызвали полицейских.

Сотрудники скорой помощи по прибытии констатировали смерть мужчины. Обстоятельства его гибели выясняются. Сценаристу было 56 лет.

Курилов родился в 1966 году в Костроме. Он окончил Московский авиационный институт, Литературный институт имени Горького, Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино. Помимо «Аншлага», занимал должность редактора «Литературной газеты».

Курилов выступил сценаристом для ряда российских кинофильмов и телесериалов. Он также писал песни и пьесы, выпустил собственный сборник стихотворений и аудиокассеты со своими музыкальными дорожками.

Ранее на 77-м году жизни умер советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер Николай Досталь, известный по сериалам «Штрафбат» и «Гражданин начальник», а также фильмам «Маленький гигант большого секса», «Облако-рай» и «Монах и бес». Также он сыграл роли в фильмах «До свидания, мальчики», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Человек на своем месте».