Двор на севере Москвы затопило растаявшим снегом и неубранным мусором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двор жилой многоэтажки на севере Москвы затопила растаявшим снегом и бытовым мусором, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент, заставивший местных жителей надеть высокие резиновые сапоги, произошел на улицы Полины Осипенко. Жильцы объясняют ситуацию тем, что ни снег, ни мусор здесь не вывозили, а ливневые стоки при прошлогоднем благоустройстве не продумали.

Ливневок нет, уборки снега нет, контейнер мусорный убрали. Теперь близлежащий магазин выбрасывает свой мусор просто на землю. В кадр не попали новенький детский сад в ста метрах от этого безобразия и антисанитария с крысами, — рассказывает жительница дома.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, как можно побороть ситуации с подтоплениями российских городов. По его словам, избавиться от потопов поможет разработка новых нормативов по содержанию ливневой канализации, а также штрафы за нарушение этих норм.

Парламентарий отметил, что главной причиной проблем сегодняшних ливневок являются ошибки еще советских времен, когда недобросовестные подрядчики допускали немало нарушений. Эти недостатки до сих пор сказываются на состоянии дорог, поэтому их надо исправить.